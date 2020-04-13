احتدام الخلاف بين ترامب وحكام الولايات على الساحلين الشرقي والغربي الذين اعلنوا التحالف والتخطيط لإعادة فتح مناطقهم اقتصادياً
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جرينتش+2 12:17
العضايلة: دراسة إجراء تعديلات على حظر التجول في المناطق والمحافظات الخالية من الإصابات بالكورونا

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