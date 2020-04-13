العضايلة: دراسة إجراء تعديلات على حظر التجول في المناطق والمحافظات الخالية من الإصابات بالكورونا

اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بإيجاد حلول للتخفيف من الأضرار الاقتصادية جراء الظروف التي نمر بها، والحد من تبعاتها على المواطنين، عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم ناقشت الحد من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وقال العضايلة، خلال إيجاز صحفي الإثنين، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: إنّ المجلس ناقش اليوم آليات حماية الاقتصاد الوطني بالتكافل والتضامن للتخفيف من الأضرار الاقتصادية جراء الظروف التي نمر بها والحد من تبعاتها على المواطنين.

أمر دفاع جديد:

وكشف الوزير، عن توجه الحكومة إلى إصدار أمر دفاع جديد يتضمّن سلسلة من الإجراءات والقرارات المهمّة، لدعم المنشآت الاقتصاديّة التي تضرّرت، من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات حماية العاملين فيها من آثار التعطّل عن العمل.

4 فرق حكومية لإدامة الإنتاج وكفايته :

وقال الوزير: إنه “التزاماً بالأمر الملكيّ السامي، بإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لعمّال المياومة؛ ستقوم الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة بالإعلان عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى دعم هذه الفئة العزيزة”.

وأشار العضايلة، إلى أنه ومتابعة لما أمر به جلالة الملك، من توسيع القدرات المحليّة لإنتاج الأدوية، وصناعة المعدّات والمستلزمات الطبيّة، وتعزيز الصناعات الغذائيّة والزراعيّة، وضمان استمراريّة الإنتاج واستدامته، قرر رئيس الوزراء تشكيل 4 فرق متخصصة تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص وممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية ذات العلاقة.

وبيّن العضايلة أنّه سيتم تشكيل لجنة توجيهية عليا يرأسها رئيس الوزراء، وتتولى مهام توجيه اللجان الفنية للأولويات الوطنية، وإقرار الخطة الوطنية للإنتاج وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

كما قررت الحكومة، بحسب العضايلة، تشكيل فريق التصنيع الدوائي برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ويتولى مهام تحديد أولويات الإنتاج من المنتجات الدوائية على المدى القصير والبعيد وما يرتبط بها من مهامٍ أخرى.

والفريق الثاني، هو فريق التصنيع الدوائي برئاسة رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية ويتولى مهام تحديد أولويات الإنتاج من المنتجات الغذائية على المديين القصير والبعيد وما يرتبط بذلك من مهامٍ أخرى.

كما قررت الحكومة تشكيل فريق التصنيع الغذائي برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية ويتولى مهام تحديد أولويات الإنتاج من المنتجات الغذائية على المديين القصير والبعيد وما يرتبط بذلك من مهامٍ أخرى.

إضافة، إلى فريق تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبيّة والمعقّمات، برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير؛ ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من هذه المواد، على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بهذه العمليّة من مهام أخرى، بحسب العضايلة.

وقال إنّ هذه الفرق ستعمل من أجل بناء صناعات بجودة عالية وأسعار منافسة وتوفير البيئة المحفزة للبحث والتطوير والإنتاج.

إمكانية تعديل إجراءات الحظر :

وقال الوزير: “في ظلّ خلوّ العديد من محافظات المملكة من تسجيل حالات إصابة، وبحمد الله، فإنّ الحكومة والقوات المسلحة الأردنيّة، والأجهزة الأمنيّة، تدرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجوّل في هذه المناطق”.

وأوضح أن الحكومة تدرس منع الدخول إليها والخروج منها وفتح المحال بالحد الأدنى من العاملين مع الالتزام بمعايير القابة الصحية، وسيتم الإعلان عن هذا التوجه وتنفيذه خلال الأيام المقبلة.

أولوية دعم الخبز للعائلات المتضررة من الحظر:

وقال العضايلة : “وردتنا استفسارات عديدة بشأن دعم الخبز، وأودّ التأكيد أن أولويّة صرف الدعم ستكون للأسر المتضرّرة، ولعمال المياومة الذين انقطع عملهم بسبب إجراءات حظر التجوّل؛ وسيعلن صندوق المعونة الوطنيّة خلال أيّام عن الآليّة الجديدة لصرف الدعم، وموعده”.