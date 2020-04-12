وزير الصحة يعلن اليوم الاحد عن شفاء 24 حالة مقابل 8 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 389

عمان 21 نيسان (بترا)- اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات الى 389 حالة .

واشار الدكتور جابر، خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، الى ان الحالات الجديدة اليوم توزعت على 3 حالات من عمارة الهاشمي، وحالة مخالطة للأب المصاب الذي كان يعاني من التهاب رئوي وتم فحصه وتبين اصابته بكورونا ولدى فحص العائلة كان ابنه مصابا ايضا..كما توزعت على 3 حالات تم رصدها من الفحوصات وهي لزوجين وشخص اخر ويتم الاستقصاء عن كيفية التقاط العدوى .

كما اعلن وزير الصحة تسجيل 24 حالة شفاء في المملكة اليوم توزعت على 20 حالة شفاء من مستشفى الامير حمزة، و3 من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وحالة من مستشفى الملكة علياء .

واكد الدكتور جابر ان وزارة الصحة “قررت زيادة عدد فرق الاستقصاء الوبائي في العاصمة عمان الى 40 فريقا للتوسع في الفحوصات ورصد اي حالة غير معروفة وهذا يؤكد على توجهنا لتخفيف الاغلاقات”.

وتمنى وزير الصحة على الجميع التعاون مع الفرق الطبية ومحافظ العاصمة اثناء متابعة عملهم في الاستقصاء الوبائي.