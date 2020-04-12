لجنة الأوبئة تكشف ان 5 حالات مصابة بكورونا دخلت العناية الحثيثة

كشف الناطق الإعلامي باسمِ اللجنة الوطنيةِ للاوبئة، الدكتور نذير عبيدات، أن هناك خمس حالات مصابة بفيروس كورونا دخلت في العناية الحثيثة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع قناة رؤيا، أن إحدى الإصابات خطيرة وتعيش على أجهزة التنفس الصناعي.

وبين أن فرق التقصي تواصل أعمالها في منطقة المرقب بماركا بالعاصمة عمان.

وأشار إلى أنه تم إرسال فحوصات لمختبر عالمي للتأكد مما إذا كان هناك اختلاف بالمادة الوراثية لفيروس كورونا في الأردن.

وعن عودة القطاعات للعمل، قال عبيدات، “نحن مع العودة التدريجية لبعض القطاعات ضمن شروط في حال تحسن الوضع الوبائي”، مشيرا إلى أن العودة التدريجية لبعض القطاعات تتطلب مزيدا من التعاون والإلتزام من قبل المواطنين.

وقال عبيدات إن المدارس والجامعات ليست ضمن الأولوية بإنهاء العطلة وعودتها قد يكون لها أثر سلبي.