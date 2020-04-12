لأول مرة في التاريخ.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" بجميع الولايات المتحدة بعدما تكبدت أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها بالعالم
أهم العناوين
جرينتش+2 07:06
البابا يدعو لوقف إطلاق النار في النزاعات العالمية وإلغاء الديون وتخفيف العقوبات الدولية في ظل وباء كورونا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني