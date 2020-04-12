العضايلة: تمديد عطلة الدوائر الرسمية حتى نهاية الشهر الحالي والسماح بفتح المولات غدا

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه “في ظل ما تمّ رصده من مؤشرات، وفي ضوء امتداد آثار الأزمة على المديين القصير والمتوسّط؛فقد أوعز رئيس الوزراء بإعادة تشكيل فرق العمل الحكوميّة المعنية بالتعامل مع وباء كورونا وتداعياته”.

وأشار إلى أنّ الفرق اقتصرت على 3 فرق أساسية هي: فريق حماية الاقتصاد الوطني، فريق الخدمات الأساسيّة، ويشمل: التعليم والتعليم العالي، والصحّة والمياه والكهرباء، وغيرها، فريق مختصّ بالجانب القانوني والإداري والميداني والإعلامي.

العطلة الرسمية حتى نهاية نيسان:

وقال إنه “وفي ضوء المستجدّات والتوصيات أيضاً، أصدر رئيس الوزراء بلاغاً يقضي باستمراريّة تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 30/4/2020.”

واستثني، بحسب الوزير، من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها مواصلة العمل، والتي يتم تحديدها من الوزير المعني، وكذلك مؤسّسات القطاع الخاصّ والقطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل أثناء العطلة.

كما تقرر استثناء القطاع الصحيّ العام والخاص كاملاً من قرار التعطيل، وفق الوزير.

وبخصوص المسيحيين العاملين في القطاعات المستثناة من قرار التعطيل،قال الوزير: “يتمّ منحهم عطلة يوميّ الأحد والاثنين 19 و20/4/2020م بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد”.

قطاع السياحة:

واشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع السياحة، والذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا بأزمة كورونا بشكل مباشر وعلى المدى البعيد والمتوسط، وهذه حالة عالمية لا تقتصر على الأردن.

وقال إنّ الحكومة ستعلن خلال هذا الأسبوع مجموعة إجراءات لمساعدة القطاع السياحي على التعامل مع انعكاسات أزْمة كورونا. وستشمل هذه الإجراءات مختلف القطاعات الفرعية المكونة لقطاع السياحة.

وبيّن أنّه سيتمّ إطلاق منصة إلكترونية تمكن المطاعم السياحية من تقديم خدمات إيصال الطعام (delivery) وفق متطلّبات صحيّة ورقابيّة صارمة، ستعلن عنها لاحقاً.

فتح المولات:

وقال إنه “سيتم اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين السماح بفتح محال السوبر ماركت وبيع المواد التموينيّة في المولات، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويتم الوصول إليها سيراً على الأقدام”.

كما تدرس الحكومة فتح باقي المهن تدريجيّاً وفق شروط صارمة، وفق العضايلة.

فحص العاملين بمركز إدارة الأزمات:

وقال الوزير: “تعهدنا أمامكم بالصراحة والشفافية والمكاشفة، إيمانا منا بحقّكم في الحصول على المعلومة الدقيقة من مصادرها، ولقناعتنا التامّة بأنّ ذلك هو السبيل لنيل ثقتكم.”

وكشف الوزير أنّ من بين الإصابات التسع التي تمّ تسجيلها أمس بفيروس كورونا، أحد الأشخاص العاملين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لكنه، أصيب خلال فترة إجازته ولم يكن على رأس عمله.

وأوضح الوزير، أنّ المصاب من كوادر المركز يقطن في إحدى المناطق التي تمّ عزلها بتاريخ 6 نيسان 2020م، وقبل صدور قرار عزل تلك المنطقة، تمّ إيقاف دوامه في المركز.

وقال الوزير: تم فحص جميع العاملين بالمركز، وبينهم الموظفين والعاملين وكبار القادة العسكريين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد بالمركز باستمرار، بما في ذلك وزير الإعلام والصحة.

وأكّد الوزير أنّ النتائج جاءت سليمة، وأنّ تأخير موعد الإيجاز اليوم إلى الآن جاء لحين ظهور النتائج بشكل رسمي، مؤكداً إجراء عمليّات التعقيم والتطهير اللازمة لجميع مرافق المركز، واتّباع الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة اللازمة.

وقال الوزير: ” إن تقديم الإيجاز من المركز الوطني دليل على أنّ الأمور مطمئنة وخلية الأزمة مستمرة بعملها في نفس الوتيرة والالتزام”.