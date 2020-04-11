لأول مرة في التاريخ.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" بجميع الولايات المتحدة بعدما تكبدت أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها بالعالم
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وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 7 حالات مقابل 9 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 381 / فيديو

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