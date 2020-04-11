وزارة الاوقاف تمهد لاستمرار إغلاق المساجد حتى في رمضان

رجح الناطق باسم وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية حسام الحياري، اليوم السبت، استمرار اغلاق المساجد خلال شهر رمضان المقبل، في حال وجود خطر من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الحياري في تصريح لقناة المملكة، أنّ قرار إغلاق المساجد الذي اتخذته الوزارة جاء لمنع انتشار فيروس كورونا و للحفاظ على حياة المواطنين.

وبين أنّ قرار الاغلاق وما ترتب عليه من عدم الصلاة فيه متوافق مع مقاصد الشريعة الداعية إلى حفظ النفس.

وقال: “أي قرار ستتخذه الوزارة بخصوص أنشطتها في شهر رمضان سيكون بالتنسيق مع خلية إدارة ازمة كورونا، ومبني على توصيات لجنة الأوبئة في وزارة الصحة”، وفق الحياري.

وأكد الحياري أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لغاية الان، وهو ما يجري التشاور بخصوصه مع الجهات المعنية.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قد اعلن، يوم اول امس الخميس، إنّ “موضوع الخيم الرمضانية والسهرات الرمضانية كما كنا نشهد بالأعوام الماضية، لا أعتقد أنها ستتم هذا العام، فحتى موضوع الشعائر الدينية سيصدر وزير الاوقاف قراراً بشأنها ويعتمد هذا التعاون مع الأشقاء مع الدول العربية الدول القريبة من الأردن، وأقصد بالشعائر الدينية صلاة التراويح”.