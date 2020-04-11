جابر يتفقد الوضع الصحي بالمفرق ويعلن ان فحوصات مخيم الزعتري مطمئنة

تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم السبت، قسم العزل بمستشفى البادية الشمالية الحكومي والذي تم استحداثه ضمن احدث المواصفات العالمية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا.

كما تفقد الدكتور جابر، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله شامخ قسم الاسعاف والطوارئ واستمع الى شرح مفصل عن آلية عمل القسمين في ظل الظروف التي تمر بها المملكة، مبديا اعجابه بجاهزية الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى.

وقال الدكتور شامخ، ان وزير الصحة، أكد استعداد الوزارة لرفد المستشفى بكل ما يحتاجه لتمكينه من القيام بتقديم خدماته الطبية والعلاجية.

والتقى وزير الصحة الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في المستشفى وأثنى على دورهم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها المملكة. يشار إلى أن مستشفى البادية الشمالية الحكومي استحدث قسما للعزل بسعة 28 سريرا منها 18 سريرا للرجال .

وصرح وزير الصحة اليوم ايضا إنّ فحوصات اجريت في مخيم الزعتري للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد قد ظهرت”سلبية”، مبينا أنه تم اجراء فحوصات عشوائية سريعة تظهر النتائج خلال 8 دقائق، بنسبة دقه 70 – 80%.

وأضاف جابر يقول أنّ العينات العشوائية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين تعطينا صورة عامة لتقييم وباء فيروس كورونا المستجد.

واكد ان “الوضع الصحي في محافظة المفرق مطمئن، والتزام المواطنين في حظر التجول الشامل ساعدنا في اجراء فحوصات.”

وتفقد وزير الصحة مستوى الخدمات الصحية في المحافظة واستعداد الكوادر الطبية والفرق الصحية العاملة من خلال اجراء الفحوصات التي تقوم بها في مواجهة كورونا، خلال زيارته لمستشفى البادية الشمالية والمفرق الحكومي.

واطلع على سير عمل الكوادر الطبية والفرق المتطوعين في ايصال الادوية المزمنة للمرضى وآلية توزيعها ضمن مستوى يراعى فيه اولوية ايصال تلك الادوية الى اماكن سكنهم بيسر وسهولة، والاطمئنان على إجراءات مسح حديثي الولادة التي يجرى في المراكز الصحية، عن كثب.

وأكد أن مخزون الادوية جيد، قائلا: “ونحن جاهزين لدعم الكوادر الصحية في المحافظة”.

كمااطمأن جابر على المستشفيات والمراكز الصحية المتنقلة داخل مخيم الزعتري.