المختصون في المجالات الصحية والغذائية يحذرون المواطنين من علاج الكورونا بالطب الشعبي لانه يضاعف خطر الموت
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جرينتش+2 12:26
الاوفياء من رجالات العقبة وفعالياتها الوطنية والقومية يهنئون “المجد” بذكرى انطلاقتها السادسة والعشرين

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