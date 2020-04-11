الاوفياء من رجالات العقبة وفعالياتها الوطنية والقومية يهنئون “المجد” بذكرى انطلاقتها السادسة والعشرين

في الذكرى السادسة والعشرين لانطلاقة “المجد” بتاريخ 11- 4 – 1994، تفضلت كوكبة وفية ومحترمة من رجالات وفعاليات مدينة العقبة الابية، اليوم السبت، بارسال باقة التهنئة الاخوية التالية..

عزيزنا الأستاذ أبا المظفر المحترم

يسرنا ويسعدنا نحن الفعاليات الشعبية في محافظة العقبة أن نتقدم إليكم، ومن خلالكم لأسرة المجد وقرائها المحترمين على امتداد الوطن العربي الكبير، بأصدق وأحر مشاعر التهنئة والتبريك بحلول الذكرى الــ26 لميلاد هذه الجريدة الناصرية التي، ورغم شح الموارد والتضييق والمنع والاعتقال لرئيس تحريرها شخصيا أكثر من مرة ، ما زالت صامدة ومعطاءة وثابتة على العهد القومي والالتزام العروبي والتبشير بحتمية نهوض امة العرب ووحدتها وتبوؤها المكان اللائق بها تحت الشمس.

لقد اصرت المجد، بفضل جهودكم المتواصلة، على البقاء والاستمرار ختى وصلت في صيغتها الورقية الى طليعة الصحف الأسبوعية الاردنية، وعندما تحولت ككل الصحف الأسبوعية للصيغة الكترونية واصلت ذات المسير، وتميزت بالتحليل السياسي الموزون والمقالات الثرية لباقة من الكتاب المميزين في طرحهم لقضايا الوطن والأمة والانساينة .

وفي هذه المناسبة نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق، وأن تبقى المجد كما كانت دوما صوت العروبه الصادر من الأردن العربي.. وفقكم الله ودمتم ودامت المجد رآية عربية ناصرية خفاقة.

التواقيع

السيد أحمد اليماني

أكرم الضابط / شيخ الناصريين في العقبه

المحامي فيصل الرواشده

المحامي أحمد المجالي

المحامي الدكتور عاطف المعايطه

المحامي نايف مدانات

المحامي زياد حراره

الدكتور رياض المومني

المهندس زهدي الطبيب

السيد صبحي الطبيب

السيد فراس الرواشده

السيد عثمان العوابده

السيد محمد العسيلي

السيد عبد الله الروشده

السيد إبراهيم يونس البطوش

السيد باسل الشناق

الدكتور باسم حماتي

السيد حسين سعود البيومي الشاذلي

السيد رسمي الخرشه

الشاعر شوكت البطوش

الباحث راشد الاحيوات

السيد خالد مرسي

السيد جميل أبو لاوي

السيد ابراهيم الخلفات

السيد محمد آل خطاب

السيد محمود الشريف

عبد الهادي الراجح