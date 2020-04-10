نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بالكورونا في مستشفى الملك المؤسس

الرمثا 10 نيسان (بترا)- اجريت عملية ولادة قيصرية، اليوم الجمعة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال استشاري أول نسائية وتوليد في المستشفى الدكتور ابراهيم الشرايدة لوكالة (بترا)، إن عملية الولادة التي تم اجراؤها قيصريا للسيدة تمت لان الحالة تتطلب ذلك وليس لانها مصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأم والطفلة بحالة صحية مستقرة.

وأشار الى أن الام والتي هي بالعقد العشرين من عمرها، كانت في الأسبوع التاسع والثلاثين من الحمل ومصابة بالفيروس منذ 10 أيام، حيث تم فصل الطفلة عند ولادتها والتي اطلق عليها اسم “ثيا” عن الوالدة لإجراء الفحوصات المخبرية للطفلة، حيث أن الفيروس لا ينتقل بطريق الرضاعة الطبيعية وإنما عن طريق اللمس والتنفس.

وأضاف، أن العملية القيصرية أجريت للام بعد اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة في المستشفى من أطباء تخدير وباطني وأطفال وأمراض معدية، وفنيي تخدير وتمريض، مقدرا عاليا الجهود التي يبذلها الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى لتقديم الخدمة الطبية المثلى والرعاية الصحية الأكمل للمرضى والمصابين.