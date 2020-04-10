مصرع شابة ثلاثينية بعيار ناري في معان

معان 10 نيسان(بترا) – توفيت سيدة ثلاثينية في معان، اليوم الجمعة، إثر إصابتها بعيار ناري في منطقة البطن، نتج عن نزاع عائلي، وفقا لمدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

وأضاف الدكتور الرواد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قسم الإسعاف والطوارىء استقبل الإصابة وكانت حالتها حرجة ما أدى إلى وفاتها على الفور، مشيرا إلى أنه تم الكشف على الجثة من قبل مدعي عام معان والطبيب الشرعي، ليصار إلى تسليمها لذويها وإكرامها بالدفن.

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