اردوغان "الاخواني" يرسل الكمامات والوزرات والقفازات المعقمة الى اسرائيل لنصرتها في مكافحة وباء كورونا !!!
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جرينتش+2 11:57
كورونا والمسألة الثقافية

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