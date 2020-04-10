بشرى للجميع.. وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة شفاء 9 حالات وعدم تسجيل أية إصابة جديدة بالكورونا في الاردن/ فيديو
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جرينتش+2 08:49
كورونا تتوجُ نتنياهو ملكاً وتنصبه رئيساً

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