بشرى للجميع.. وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة شفاء 9 حالات وعدم تسجيل أية إصابة جديدة بالكورونا في الاردن/ فيديو
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ضبط مصنع يمارس عمله وبداخله 25 عاملا في ماركا بعمان

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