توقيف مدير عام قناة “رؤيا” ومدير الأخبار فيها

قالت قناة رؤيا، في بيان لها اليوم الجمعة، ان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قد باشرت مساء الخميس التحقيق مع المدير العام للقناة، المهندس فارس الصايغ، ومدير الأخبار في قناة رؤيا الزميل محمد الخالدي، على خلفية نشر إحدى المواد الاعلامية التي بثت على شاشة رؤيا ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بتوقيف المدير العام للقناة المهندس فارس الصايغ ومدير الاخبار في قناة رؤيا السيد محمد الخالدي.

وعليه تؤكد قناة رؤيا أنها كانت وستبقى داعمه لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات، باعتبارها جزءاً من اعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول ، وأنها وبذات الوقت تؤكد على احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل.

كما يؤكد مجلس إدارة قناة رؤيا، برئاسة السيد ميشيل الصايغ على ثقته بجهود الدولة الاردنية في حماية الوطن و المواطن منذ بداية أزمة جائحة كورونا تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.