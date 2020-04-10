بشرى للجميع.. وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة شفاء 9 حالات وعدم تسجيل أية إصابة جديدة بالكورونا في الاردن/ فيديو

أعلن وزير الصحة د.سعد جابر، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الجمعة.

وقال جابر، خلال ايجاز صحفي اليوم الجمعة من المنزل التزاما بقرار فرض حظر التجول الشامل، إن المملكة سجلت اليوم 9 حالات شفاء؛ 3 منها في مستشفى الملك المؤسّس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة.

وبين أن عدم تسجيل إصابات لهذا اليوم لا يعني انتهاء الوباء بل يعني أنّ الالتزام كان جيّداً، وأنّ الزيادة في الالتزام ستسرّع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية.

وأشار الى أن الفرق الصحية المختصة أجرت اليوم ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها وجميعها كانت سليمة.

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة: بهمّكم وتعاونكم، لمسنا اليوم التزاماً كبيراً بقرار حظر التجوّل الشامل، لذا نتوجّه بالشكر الجزيل لجميع المواطنين على ذلك”.

وأكد العضايلة، خلال ايجاز صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة استمرار الالتزام بتعليمات الحظر الشامل ليوم غد السبت، من أجل سلامتكم وصحّتكم؛ مع الإشارة إلى أنّ هذا القرار يُطبّق على الجميع، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونيّة، ويستثنى منه فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ.

وتابع “كما نؤكّد على ضرورة الالتزام خلال الأيام المقبلة، وهي أيّام حاسمة جدّاً في معركتنا مع هذا الوباء، ونجاحنا يعتمد بشكل رئيس على الالتزام”.

وأشار الى أن هناك عددا محدودا من المخالفات وحالات خرق الحظر الشامل، تمّ التعامل معها من خلال القوّات المسلّحة الباسلة والأمن العام وفق أحكام القانون.

وأهاب بالجميع التعاون مع القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، وأن نكون لهم عوناً وسنداً في هذه المحنة.

وشدد على ضرورة أن يكون طلب المساعدة عبر أرقام الطوارئ في الدفاع المدني لحالات الضرورة فقط، نظراً للكمّ الهائل من الاتصالات التي ترد إليها.