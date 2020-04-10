اردوغان "الاخواني" يرسل الكمامات والوزرات والقفازات المعقمة الى اسرائيل لنصرتها في مكافحة وباء كورونا !!!
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جرينتش+2 11:56
الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن العربي.. أسبابها وكيف تتم معالجتها!!؟

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