السماح لمركبات التاكسي الأصفر بتقديم خدمة التوصيل اعتبارًا من بعد غد الأحد

أعلنت وزارة النقل السماح لمركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) تقديم خدمة التوصيل اعتبارًا من الأحد المقبل، فور استيفاء الشروط من خلال دائرة مراقبة الشركات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ظل توقف وسائل النقل العام عن العمل جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة النقل أن السماح جاء بعد توافق بين وزير النقل و وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في اجتماع، وضعت فيه الآلية التي سيعمل بموجبها التاكسي الأصفر على تقديم خدمة التوصيل.

ووفق البيان، سيتم الالتزام بتقديم الخدمة بعد ترخيص شركة للتوصيل وإضافة خدمة التوصيل من خلال وزاره الصناعة والتجارة.

ويتطلب الأمر أيضاً توفير تطبيق إلكتروني بذات المواصفات المفروضة على شركات التوصيل القائمة.

وزير النقل خالد سيف قال إن السائقين سيتم تدريبهم على التوصيل ولن يتم السماح لهم بالعمل إلا بعد اجتيازهم لاختبار إلكتروني يغطي الجوانب الصحية ومهارات التوصيل، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيخضعون لرقابة شديدة للتأكد من التزامهم بكافة الشروط.

الوزير قال إن سائقي مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) جزء لا يتجزأ من نسيج النقل العام في الأردن،مشيراً إلى تضررهم من تداعيات أزمة كورونا ولن نتوقف عن وضع الحلول الممكنة التي تخفف من آثار الأزمة على قطاع نقل الركاب”.

وأشار إلى أن مشاركة مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) في عملية التوصيل لن تتوقف عند انحسار الأزمة بل ستستمر حتى تكون مصدر دخل آخر للسائقين مستقبلًا.

وأوضح أن الوزارة تدرس باستمرار كيفية التخفيف من آثار الأزمة على كافة أنماط النقل المختلفة، على أن يتم الإعلان في “القريب العاجل عن مجموعة من القرارات التي سترفع وتحد من الضرر الواقع على هذا القطاع وعلى الأنماط الأخرى من وسائل النقل العام”.

وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات الداعمة لكل من يعمل بالنقل العام بأنماطه المختلفة بتشاركية حقيقية مع مختلف القطاعات.

وفي وقت لاحق مساء اليوم، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إن الهيئة لن توافق على إيصال التكسي لاحتياجات السكان إلى منازلهم إلا بعد استيفاء شروط تقديم خدمات التوصيل المنزلي.

وأكد في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الجمعة، أن ترخيص خدمات التوصيل المنزلي محصور بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كأحد الخدمات البريدية فيها وضمن شروطها، مشيرا أنه لم يسمح للتكاسي بتوصيل احتياجات السكان إلى المنازل ما لم تكتمل شروط الترخيص لأي منهم.

وأضاف الجبور أن الهيئة لن تسمح للتكاسي بالتوصيل إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة بقرار مجلس مفوضي الهيئة بعد استيفاء شروط ثمانية منها تقديم كفالات مالية، وتسجيلهم في وزارة الصناعة والتجارة كشركات من ضمن غاياتها التوصيل أو تقديم خدمات البريد.

فيما أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي بأنه سمح للتكسي الأصفر بتقديم خدمات توصيل احتياجات المواطنين إلى منازلهم ضمن شروط، وأن عددا منهم استوفاها.

وقال اللوزي لـ “بترا”، إن نحو 11700 تكسي في العاصمة عمان و نحو 5800 تكسي في باقي محافظات المملكة ستبدأ العمل وفق الشروط اعتبارا من يوم الأحد على توصيل احتياجات المواطنين إلى منازلهم وفق خطة يستمر بموجبها عمل التكسي الأصفر ما يخفف من تداعيات أزمة وباء كورونا عليهم ويسمح لهم بإدخال 1000 تكسي للخدمة وإخراج مثلها كل ثلاثة أيام.

وأوضح اللوزي أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل تضغط من 10 أيام باتجاه أن يكون للتكسي الأصفر الدور في التوصيل المنزلي كما هو الحال مع شركات التوصيل المسموح لها بتقديم الخدمة سابقا، إذ جرى بحث تقديم التكسي للخدمة بشروط مع الجهات المعنية كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة الشركات لحصول التكاسي على التراخيص اللازمة.