وزارة التنمية توجه إنذارا لإحدى دور رعاية كبار السن الخاصة



عمان 9 نيسان (بترا)- حاتم الظاظا- وجهت وزارة التنمية الاجتماعية، إنذارا لإحدى دور رعاية كبار السن الخاصة، بسبب نقص الكوادر العاملة فيها، ما أدى الى عدم تقديم خدمة ذات جودة.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه خلال زيارته التفقدية لإحدى دور رعاية كبار السن الخاصة، برفقة مدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة، تم اكتشاف مخالفات في الدار تمثلت بعدم وجود عدد كافٍ من الكادر لتقديم الخدمة للمنتفعين، بحجة عدم وجود تصاريح تخول موظفيهم بالعمل.

واوضح الضمور ان الدار ملتزمة بشروط السلامة والصحة العامة، إلا أن الكادر غير كاف.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في الأمر، وتبين أن الدار تمتلك التصاريح اللازمة التي تخولهم تقديم الخدمات بكفاءة وجودة أعلى، حيث أن نقص الكادر المتعمد يؤدي إلى عدم تقديم خدمة ذات جودة.

واضاف إنه تقرر توجيه عقوبة الانذار للدار التي تضم 23 منتفعا مسنا، منهم 8 ذكور و 15 أنثى.

واشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لكبار السن والأيتام، وأنها مستمرة بتفقد جميع دور الايواء في القطاعين الخاص والتطوعي بشكل فجائي، لمتابعة أحوال المنتفعين والتأكد من تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد على معاقبة أي دار لا تلتزم بالأنظمة والقوانين وشروط السلامة والصحة العامة، مشيرا الى الاجراء التي اتخذته الوزارة بإغلاق إحدى دور المسنين الخاصة قبل نحو أسبوعين ونقل منتفعيها إلى دار اخرى.

ويبلغ عدد مراكز ودور رعاية كبار السن 10 مراكز، تقدم خدماتها لـ393 مسنا ومسنة في القطاعين التطوعي والخاص، بالإضافة لتقديم خدمات الرعاية وتأمين احتياجاتهم مع مراعاة كافة اجراءات السلامة والوقاية.

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