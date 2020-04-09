القوات المسلحة لن تسمح لأي شخص بخرق قرار حظر التجول الشامل



أكد مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، أن القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي، والأجهزة الأمنية لن تسمح لأي شخص بخرق قرار حظر التجول الصادر بناءً على إعلان أمر الدفاع رقم (6)، وفرض حظر التجول الشامل الذي سيبدأ منتصف هذه الليلة حتى منتصف ليلة السبت على الأحد، ولن نتهاون مع من يخترقه من المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج البث المباشر عبر أثير الإذاعة الأردنية،اليوم الخميس، إن حظر التجول الشامل يطبق أيضاً على أصحاب تصاريح التنقل الالكترونية، مشيرا الى بعض الاستثناءات فقط للعاملين في القطاعات الحيوية لاستدامة الحياة اليومية خلال حظر التجول. ولفت العميد الفراية الى إن عدم تقيد المواطن بالتعليمات ساعد في انتشار الوباء بأكثر من منطقة في محافظة العاصمة ومحافظات المملكة، وعليه جاء قرار حظر التجول الشامل مدة 48 ساعة لتمكين فرق الاستقصاء الوبائي للوصول للمخالطين بسهولة وأخذ العينات المطلوبة للفحص. وأكد أن القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ستعمل خلال حظر التجول الشامل على إعادة تشكيلها وانتشارها من جديد.

وقال: “لدينا شعور ان حركة المواطنين تعيق حركة وعمل الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية” مؤكدا أنه سيكون هنالك تكرارا لهذا الحظر الشامل في الأيام القادمة. وبين أن هنالك آليات جديدة في العمل أولاً بأول للحد من انتشار الوباء، ولن نسمح لأي مواطن بخرق حظر التجول الشامل وإعاقة عمل الكوادر المعنية والمختصة. وفيما يخص محافظة إربد، أكد على أن الأمور مطمئنة و جيدة جدا،ً “وأننا بدأنا نحصد نتائج الاجراءات التي اتخذناها” حيث سجل يوم أمس في إربد (صفر) إصابة لليوم الثالث على التوالي، مستدركا ” لازلنا قلقون حول النقاط الساخنة التي انتشر فيها الوباء في العاصمة عمان، ونعمل على اجراء اللازم في تلك النقاط وكافة محافظات المملكة”. وأعرب العميد الفراية عن شكره للمواطنين الملتزمين بالتعليمات، وقال انهم خير مثال على المواطنة الصالحة، مثمنا فيهم وعيهم والتزامهم وتقديرهم، حيث كانوا خير السند في التزامهم بالتعليمات والقوانين.

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