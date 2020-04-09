الأمن يوضح حقيقة إصابة زوجة أحد مسعفي الدفاع المدني بالكورونا

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفصيل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة زوجة أحد مسعفي الدفاع المدني بفيروس كورونا، وهروبها من المستشفى.

وأكد في بيان اليوم الخميس، أن الرسالة التي تم نشرها غير دقيقة ولا صحة لإصابة زوجة المسعف بالفيروس، مشيرا إلى أن الزوجة راجعت المستشفى وبعد مغادرتها وزوجها، قامت إحدى الممرضات بالتبليغ عن اشتباهها بإصابة الزوجة بالكورونا، حيث تم الاتصال مع الزوج والزوجة وقاما على الفور بمراجعة المدينة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة.

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