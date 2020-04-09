أجواء لطيفة الحرارة إلى باردة وأمطار متوقعة بالمناطق الشمالية

تبقى الأجواء لطيفة الحرارة نهار اليوم الخميس في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تصبح الأجواء باردة ليلا في أغلب المناطق وغائمة جزئيا، وتسقط الأمطار الخفيفة في المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة غدا الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا تنخفض درجات الحرارة قليلا مع أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء السبت باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 13 – 4، وفي مناطق البادية 22 – 8، في مناطق السهول 16 – 7، وفي الأغوار الشمالية 24 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16، وفي البحر الميت 16 – 15، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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