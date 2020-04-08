وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء عن شفاء 12 حالة مقابل 5 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 358

عمان 8 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 358.

وقال الدكتور جابر في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء اليوم الأربعاء، إن الإصابات الخمس الجديدة في العاصمة عمان، ومعظمها لمخالطين لبعض المصابين في الفيروس.

كما أعلن وزير الصحة عن تسجيل 12 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 150.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستطلق منصة خدمات إلكترونية قريباً، بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية “حكيم”، لصرف الأدوية المزمنة للمرضى، بهدف تمكينهم من الحصول على الدواء إلكترونياً دون الذهاب للمنشآت الصحية، موضحاً أن عملية توزيع الأدوية ستتم من قبل متطوعين وكوادر وزارة الصحة إلى منازلهم.

وجدد وزير الصحة التأكيد على أن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس لا يعني زوال الخطر، مشيراً إلى أن الأردن يعد أنموذجاً في المنطقة والعالم بالتعامل مع المرض، مشدداً على أن التزام المواطنين سيحافظ على حياتهم وحياة أبنائهم.

وهكذا وبعد إعلان إرتفاع الإصابات اليوم يكون المجمل كالآتي:

مجموع الحالات : (358 )

حالات جديدة: (5 )

حالات الوفاة: (6)

المتعافون: (150)

المصابون المتواجدون في العزل حاليا (202)