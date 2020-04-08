هذه افضل النصائح لتجنب التجاعيد المبكرة حول العينين

قد يفاجأ البعض بظهور علامات تجاعيد مبكرة حول العين، مما يتسبب فى الشعور بالإزعاج والتوتر، وتجربة كل شىء متاح لإخفاء التجاعيد فى أسرع وقت ممكن، لكن يجب قبل العلاج معرفة سبب ظهور التجاعيد من الأساس، والتى تكون مرتبطة بعادات يومية خاطئة، نتعرف عليها فى السطور القادمة.

فرك العينين

تتميز منطقة حول العين بأنها رقيقة للغاية، لذلك أشار سيجال شاه، طبيب الجلدية بمدينة نيويورك، إلى أن فرك هذه المنطقة الحساسة يمد الجلد ويكسر الكولاجين والإيلاستين، مما قد يؤدى إلى ظهور التجاعيد.

التحديق فى الشمس أو الكمبيوتر

التحديق في الشمس – أو حتى الهاتف أو الكمبيوتر – يجبر العضلات بين الحواجب وحول العين على الانقباض، مما يؤدى بدوره إلى تجعد الجلد المغطى، حيث أشار الدكتور شاه إلى أنه فى البداية قد تظهر التجاعيد فقط عند القيام بالتحديق، ولكن بمرور الوقت سوف ينهار الكولاجين وتصبح التجاعيد أعمق وثابتة.

استخدام العدسات اللاصقة

لا تسبب العدسات اللاصقة ظهور التجاعيد المبكرة، ولكن الطريقة التي يتبعها الأشخاص بإدخالها، تسبب فى ظهور التجاعيد من خلال رفع الحاجب والتحديق، ويتسبب تكرار هذه الحركة إلى تجعد الجبهة .

الإفراط فى تناول السكر

يتسبب الإفراط فى تناول السكر فى ظهور التجاعيد المبكرة، عندما يتحد البروتين أو الدهون مع السكر في مجرى الدم، يمكن أن يتسببوا فى تلف مركبات الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدى إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

قلة النوم

وجدت دراسة أن الحرمان من النوم يؤثر على ملامح الوجه مثل العينين والفم والجلد، مما يتسبب فى احمرار وتورم العين وظهور هالات سوداء أسفل العين.

النوم على البطن

أشار الدكتور شاه إلى أن النوم على البطن وإلقاء الوجه على الوسادة طوال الليل، يؤدى إلى ظهور التجاعيد المبكرة، فقد يلاحظ الأشخاص الذين ينامون على بطونهم بزيادة الانتفاخ حول العين، لأن هذا الوضع يجعل من الصعب تصريف السوائل، لذلك يفضل النوم على الظهر والرأس مرتفعة.