غرفة صناعة الأردن تأمل من الحكومة تشغيل قطاعاتها بأسرع وقت

اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، انه يتأمل ان يعود العمل في كافة المنشآت الصناعية في اقرب وقت، وذلك بناء على المطالبات التي قامت بها الغرفة للحكومة.

وقال المهندس الجغبير، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، ان مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن على تواصل دائم مع وزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بعمل كافة القطاعات الصناعية باسرع وقت.

وأشار الى ان القطاعات التي تعمل حاليا تطبق اعلى إجراءات السلامة حرصا على ضمان توفير بيئة آمنة للعاملين فيها، وبحسب متطلبات الحكومة.

ومن جانبه قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر،اليوم الاربعاء، ان اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير العمل وتضم وزراء الصناعة والتجارة والصحة واخرين، بالتعاون مع لجنة الأوبئة تدرس فتح العديد من القطاعات تدريجيا ضمن شروط معينة، من بينها المختبرات الطبية، فيما يمكن للمواطنين الاستعانة بمختبرات طوارئ المستشفيات في القطاع الخاص الى حين فتح المختبرات الطبية.