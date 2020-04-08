ضبط 515 مركبة و 1043شخصا لمخالفتهم أوامر الحظر والتنقل

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه تم، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ضبط 515 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه جرى كذلك ضبط 1043 شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وأكد ان كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط جميع المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها.

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