حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليلة الخميس

اعلن وزير الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة قررت فرض حظر تجول شامل لمدة يومين، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة حتى السبت/ الأحد.

وأكد العضايلة على أن حظر التجوال يشمل حملة التصاريح أيضاً، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وسيتمّ إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر.

وجدد العضايلة التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، داعيا كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193)