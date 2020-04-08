توق: هدفنا الوصول لصيغ توافقية تخدم مصلحة ومستقبل الطلبة

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، إن أي قرارات يتخذها مجلس التعليم العالي، ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطلبة، وبما لا يضر بوضعهم الأكاديمي ومستقبلهم الجامعي.

وأكد توق في بيان صحفي للوزارة اليوم الأربعاء، أن المجلس يواصل البحث مع رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، للوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بآليات الامتحانات وطريقة احتساب العلامات والمعدل التراكمي.

والتقى توق بحسب البيان، مع رؤساء الجامعات الحكومية، وجامعتي الأميرة سمية والعلوم الإسلامية العالمية، للبحث بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وآلياتها وطريقة احتساب العلامات، والمعدل التراكمي، فيما سيبحث يوم غد الخميس ذات الأمر مع رؤساء الجامعات الخاصة.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار القرارات الأكاديمية التي سيتم التوافق عليها بين جميع الأطراف في إطار من التشاركية التي تراعي مصلحة الطلبة والوطن.

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