القت قوة امنية متخصصة، القبض على شخصين احدهما مصنف بالخطير وبحقه 99 طلبا امنيا، بعد مداهمة مكان تواجدهما في لواء الرمثا، وبحوزتهما كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) والمواد الكيميائية التي تصنع بها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبعد جمع المعلومات حول شخصين احدهما مصنف بالخطير جدا وبحقه 99 طلبا امنيا ومتوارياً عن الانظار منذ عام 2015، والاخر بحقه 14 طلبا امنيا، وقيامهما بتصنيع كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر)، فقد حُدد مكان تواجدهما في احد المنازل في لواء الرمثا.

واضاف ان قوة امنية متخصصة قامت بمداهمة المكان وتمكنت من القاء القبض عليهما بعد ان ابديا مقاومة للقوة وحاولا الفرار، وضبط بحوزتهما 28 كيساً من مادة الحشيش الصناعي وسلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة.

وتابع انه جرى بعد ذلك تفتيش مزرعة كانا يستخدمانها لتصنيع مادة الحشيش المخدرة وضبط داخلها 3 شوالات تحتوي مادة الحشيش الصناعي المخدرة و 12 كيساً من بودرة مادة الحشيش الصناعي المخدرة و 22 كيساً داخلها مادة الحشيش الصناعي المخدرة، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة بتصنيع تلك المادة القاتلة وبوشر التحقيق معهما.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة