الحصيلة الأضخم في العالم... وفاة 2000 شخص بكورونا في امريكا خلال 24 ساعة، وترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية
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جرينتش+2 09:42
الحصيلة الأضخم في العالم… وفاة 2000 شخص بكورونا في امريكا خلال 24 ساعة، وترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية

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