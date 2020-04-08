الحصيلة الأضخم في العالم... وفاة 2000 شخص بكورونا في امريكا خلال 24 ساعة، وترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية
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جرينتش+2 03:07
استقالة رئيس ما يسمى “مجلس الشورى حكومة الانقاذ” في إدلب جراء اتهامه بالولاء لجبهة النصرة الارهابية

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