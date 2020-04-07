وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 12 حالة مقابل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 353

قال وزير الصّحة الدكتور سعد جابر إن المملكة سجّلت، اليوم الثلاثاء، 4 إصابات جديدة جميعها في العاصمة عمّان، فيما سجّلت مغادرة 12 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم.

وبين جابر إن الحالات قد توزّعت كما يلي: حالتان معروفتان لمخالطتهما مصابين، والحالتان الأخرتان لم نعرف مصدر اصابتهما ويجري التقصي لمعرفة ذلك.

وأضاف جابر أن إجمالي الأعداد بعد حالات اليوم كما يلي: إجمالي عدد الإصابات بلغ 353 حالة، وعدد من تعافوا وخرجوا من المستشفيات 138، ومَن بقي بالمستشفيات للعلاج 209 حالات.

ووجه وزير الصّحة رسالة للكوادر الطبية بمناسبة يوم الصّحة العالمي قال فيها “أنحني إجلالا لجهدكم وتعبكم من أطباء وصيادلة وممرضين وأطباء أسنان ومهن طبية مساندة وكل إداري، فأنتم لستم وحدكم في الميدان، الجميع معكم، معنا الجّيش العربي، وكلّ أجهزة الدولة، فلا أضاع الله لكم تعباً .