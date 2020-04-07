مؤسسة الغذاء والدواء تحدد سعر الكمامة نوع ليفنغ غارد بـ 14 دينارا

عمان 7 نيسان ( بترا )- حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سعر بيع الكمامات نوع لفينغ غارد والتي تحتوي على جهاز تنقية (فلتر) من إنتاج شركة فاين، بـ 14 دينارا ونصف للقطعة الواحدة للمواطنين.

وبحسب بيان تلقت وكالة الأنباء الاردنية (بترا )نسخة منه اليوم الثلاثاء، فإن قرار تحديد سعر الكمامة جاء نظراً للطلب المتزايد على شراء الكمامات وامتثالاً لقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وحرصاً من المؤسسة على توفير الكمامات للمواطنين بسعر عادل وبكفاءة عالية ومنعاً للاحتكار.

ودعت المؤسسة المواطنين في حال وجود أية شكاوى أو ملاحظات بخصوص ذلك، الى الاتصال فورا على رقم واتس آب المؤسسة 0795632000 والرقم المجاني 117114 وموقع المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مدار الساعة .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة