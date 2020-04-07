لماذا يصعب للغاية حل مشكلة الدين العامّ في لبنان؟

وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 12 حالة مقابل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 353
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جرينتش+2 11:09
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