ضبط 16 شخصا خرقوا الحظر وتجمعوا داخل مزرعة في الرمثا

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وردت لإحدى نقاط الغلق المشتركة في لواء الرمثا حول وجود تجمع لعدد كبير من الأشخاص داخل إحدى المزارع في اللواء.

وأضاف إنه تم على الفور التحرك للمكان وألقي القبض على 16 شخصا داخل المزرعة لمخالفتهم أوامر الحظر، وجرى اصطحابهم للمركز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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