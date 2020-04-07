ترامب يبدي شديد الحزن على نقل “صديقه” رئيس وزراء بريطانيا للعناية المركزة بعد تدهور صحته

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء امس الاثنين، على نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى العناية المركزة، إثر تفاقم حالته الصحية بعد إصابته بمرض (كوفيد_19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، “نشعر بحزن شديد إثر نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور صحت،ه بسبب فيروس كورونا ونحن على تواصل مستمر مع فريقه الطبي”.

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق امس، إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض “كوفيد 19″، وأضافت: “تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه”.

وتدهورت حالة جونسون الصحية، ظهر امس، وبناء على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة”.

كما جاء في البيان: “منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس”، مضيفا: “يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم”.

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، امس الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، مشيرة إلى أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح السادس من أبريل/ نيسان، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة”.