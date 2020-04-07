أجواء ربيعية لطيفة الحرارة ودافئة في الأغوار والبحر الميت

تبقى الأجواء نهار اليوم الثلاثاء، ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون باردة نسبيا ليلا مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا الاربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويطرأ الخميس انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 إلى 5 درجات، وأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة.

وتبقى الفرصة مهيأة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 6، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 26 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 9، وفي الأغوار الشمالية 26 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 17، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة