جابر يعلن اليوم الاثنين عن وفاة واحدة وشفاء 16 حالة مقابل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 349
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جرينتش+2 09:53
جابر يعلن اليوم الاثنين عن وفاة واحدة وشفاء 16 حالة مقابل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 349

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