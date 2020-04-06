سبحان مُغيّر الاحوال.. الأطباء في بريطانيا “العظمى” يرتدون أكياس القمامة للوقاية من فيروس كورونا

اضطرت أطقم طبية في بريطانيا، لارتداء أكياس القمامة، للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، في ضوء نفاذ ألبسة الوقاية المتخصصة.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا، اليوم الإثنين، سلط الضوء على حاجة العاملين الصحيين في إنجلترا للدعم والمعدات.

ونقل التقرير شكاوى أطقم طبية عدة، في مجال الرعاية الصحية في إنجلترا، من قلة المعدات في مستشفياتهم.

واضطر الأطباء لقلة الإمكانيات وعدم توفير عباءات طبية وأغطية للرأس، إلى لبس أكياس قمامة للوقاية من الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأطقم تلقت تحذيرات من التحدث لوسائل الإعلام.

وحسب التقرير، فقد اعترفت الحكومة بالمشكلة، ولكنها تقول إن فريق إمداد مدعوما من الجيش يعمل الآن “على مدار الساعة” لتسليم المعدات.

ونقل التقرير عن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، إنه تم تسليم أكثر من مليون كمامة طبية مطلع أبريل/نيسان، دون الإشارة إلى أمور ترى الأطقم الطبية أنها في أشد الحاجة إليها وهي غطاءات الرأس، والعباءات الطبية ذات الأكمام الطويلة.

وسجلت بريطانيا حتى كتابة هذه السطور، نحو 48 ألف إصابة، فضلا عن نحو 5 آلاف حالة وفاة.