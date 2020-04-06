كورونا يفاقم ازمة جيش اردوغان بشمال سوريا ومرتزقته المهزومين في ليبيا وحزبه العاجز عن احتواء الوباء داخل تركيا
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جرينتش+2 02:26
بعد دخوله المستشفى بشكل مفاجئ… هل يدفع رئيس وزراء بريطانيا ثمن اهماله التصدي العاجل للكورونا؟

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