الفراية: لا اصابات جديدة باربد وعزل منطقة في ضاحية الرشيد بعمان

صرح مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إن الوضع في محافظة إربد مريح وهناك التزام من قبل السكان.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “هنا الأردن” على إذاعة “جيش إف إم”، أنه لم يسجل أية إصابة من محافظة إربد يوم أمس.

وأكد الفراية أنه يجب الاستمرار بالتشدد، مثمنا التزام السكان في المحافظة بحظر التجول.

وأشار إلى أن الأمور ايجابية لكن بحذر، داعيا إلى عدم التفاؤل كثيرا كذلك استخدام تصاريح التنقل بشكل صحيح.

أما في محافظة العاصمة، فأشار الفراية إلى أن هناك مجموعة من البؤر وأعداد الإصابات بازدياد.

وأضاف: “عزلنا منطقة بماركا حيث كان هناك إصابة بأحد البنايات”.

وأشار الفراية إلى القيام بعزل منطقة محيطة ببناية ظهر فيها اصابات بضاحية الرشيد اليوم.

وبين أن الهدف من عزل أي منطقة هو تمكين فرق الاستقصاء الوبائي من الوصول للمخالطين بسرعة قبل توسع اختلاطهم بالناس والوصول إلى المرافق العامة المهمة في المنطقة للتأكد أن الناس الذين وصولوها لم يلتقطوا العدوى.

وأوضح أن المقصود بعزل المنطقة هو منع الدخول والخروج منها وإليها.

وفيما يتعلق بالتصاريح، قال إن هناك شخصا مسؤولا عن المنطقة المعزولة، وهو من يقرر مدى أهمية دخول أو خروج الشخص من المنطقة.