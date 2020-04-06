اطلاق 3 صواريخ على شركات نفط بينها أمريكية في البصرة اليوم

سقطت صواريخ بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية من بينها أمريكية وشركات حكومية في مدينة البصرة العراقية، اليوم الاثنين.

وبحسب مصادر نفطية وأخرى في الشرطة جنوب العراق، فإن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، دون أن يسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها ثلاثة من طراز “كاتيوشا”، أُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، وأصابت منطقة البرجسية السكنية ومقرا للعمليات غربي البصرة.

وتتعرض مقرات شركات أمريكية وأجنبية عاملة بالنفط في البصرة، بين الحين والآخر إلى قصف بصواريخ، ما يؤدي إلى خسائر مادية متعددة.