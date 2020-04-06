استئناف جزئي للعمل في مشروع الباص سريع التردد غداً الثلاثاء

وافق رئيس الوزراء وزير الدفاع، عمر الرزاز على طلب أمين عمّان، يوسف الشواربة، استئناف العمل في مشاريع الباص سريع التردد.

وقال الشواربة إن العمل في المشروع “لن يكون بالطاقة الكاملة، ولكن بمدد عمل أطول”، موضحا أن بدء العمل في البنية التحتية لمشاريع الباص سريع التردد سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأضاف الشواربة، أنّه سيتم توفير أدوات الوقاية والحماية لجميع العاملين في المشاريع، وتوفير الأدوات والتجهيزات الصحية لوقايتهم وحرصا على سلامتهم.

وأوضح لقنة “المملكة” أن شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ستطبق، مضيفاً “لن يكون عدد العاملين كما كان سابقا حتى يكون هناك تباعد بين العاملين”.

وسيبدأ العمل في تقاطع المدينة الرياضية، وتقاطع طارق شارع الشهيد، وشارع الشريف ناصر، وتعبيد شارع الملكة رانيا، وشارع في الجامعة الأردنية.