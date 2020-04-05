17 فلسطينيا يغادرون الأردن اليوم بعد إنهاء الحجر الصحي

قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، اليوم الاحد، إن 17 فلسطينيا غادروا الأردن، بطريقهم إلى فلسطين بعد إنهائهم فترة الحجر الصحي في أحد فنادق عمّان.

وتابع قائلا: “انتهت فترة الحجر الصحي لهذا العدد والجميع بحالة جيدة جدا، والآن بطريقهم لبيوتهم وأسرهم ونحن نقوم بإجراء الترتيبات مع كافة الأطراف على المعابر، وهذا جزء من عملنا اليومي” .

ولفت مهنا إلى أن هذه المجموعة الثانية التي تصل إلى فلسطين خلال أزمة كورونا، حيث وصلت المجموعة الأولى الأسبوع الماضي وعددها 200 شخص.

ووجه مهنا شكره إلى الأردن مشيدا بالعناية التي تلقاها المحجور عليهم في عمّان.

وكان مسؤول عملية إخلاء المحجور عليهم من أحد فنادق عمّان وضابط الارتباط في الموقع، المقدم قاسم القضاة قد قال في تصريح سابقاليوم الأحد، إنه “سيتم إيصال 17 فلسطينيا إلى المعبر مع فلسطين، موضحا أنه جرى”فحص كافة المقيمين والموظفين الجمعة، وتم توقيعهم على تعهد خطي بإلزامهم بحجر منزلي لمدة 14 يوما”.