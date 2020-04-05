وزير الصحة يعلن اليوم الاحد عن شفاء 36 حالة مقابل 22 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 345

اعلن وزير الصحة سعد جابر، مساء اليوم الاحد، إنه قد تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد في الاردن إلى 345 حالة.

وأضاف جابر، في ايجاز صحفي، ان الحالات الجدئدة قد توزعت كما يلي:حالة مخالطة لمصاب لبناني، حالتين مخالطتين لابنتهم المصابة من الجنسية العراقية، حالة مخالطة لاب مصاب، حالة مخالطة لزوجة اخيها، حالة مخالطة لمصابين اثنين في شركة، 7 حالات من عمارة الهاشمي الشمالي، والدة مرافقة لابنها في مستشفى الأمير حمزة، مصاب من مستشفى خاص في عمان، 7 حالات من عائلة واحد مخالطين لوالدهم المصاب.

وأشارجابر إلى أنه قد تم بالمقابل تسجيل 36 حالة خروج من المستشفيات، 29 حالة من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، و7 حالات من مستشفى الأمير حمزة، من بينهم فرنسيين اثنين وعراقي.

وبين جابر، أن سيتم البدء بفحوصات عشوائية في محافظات الجنوب للتأكد من الوضع الوبائي، معتبرا انها جزء من عملية تقصي واسعة.

وقال أن الفحوصات ستكون ما بين 300 – 400 فحص، لمعرفة الوضع بشكل عام في المملكة، بدون اعراض.