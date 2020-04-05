درجات الحرارة تتخطى معدلاتها السنوية اليوم وتنخفض غدا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية، اليوم الأحد، بنحو 8- 9 درجات مئوية، وتسود أجواء مغبرة وحارة نسبيا بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وأفاد تقرير دائرة الأرصاد الجوية بوجود فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء والليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطر خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ غدا الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، ولتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتصبح الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 11، وفي مرتفعات الشراة 27 – 10، وفي مناطق البادية 33 – 12، في مناطق السهول 30 – 11، وفي الأغوار الشمالية 35 – 17، والأغوار الجنوبية 37 – 20، والبحر الميت 36 – 21، وخليج العقبة 37 – 21 درجة مئوية.

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