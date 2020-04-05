الخوف والمحبة في زمن الكورونا

أتذكر والدتي التي أعطتنا دروس حياة قيّمة خلال تفشي الكوليرا التي ضربت بيت لحم عام 1970. كانت سنة سيئة أعادت تشكيل حياتي: فقدت خالي سنا في حادث سيارة وقررت أن أتبع خطاه وأصبح عالم الحيوان. كانت بداية وعيي أن سر الحياة كما علمنا جدي هو أن التحديات والحب هي التي تجلب الأشياء الجيدة. في عام 1970 لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي أو إنترنت ولكن كان لدينا عائلة ومجتمع والكثير من الحب. كما هو الحال الآن فإن أقوى عاطفة إنسانية هي الخوف. من بين العديد من المخاوف التي نخافها المستقبل ونخشى فقدان أحبائنا. لقد فقدت والدي في عام 2003 والآن أرتعد من الاقتراب من والدتي خشية أن أصبت بفيروس لإعطائها لها – عمرها 87 عامًا. الخوف يتعلق بخلفيتنا البيولوجية عندما خاف أسلافنا من الثعابين والأسود.

على مستوى العالم تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية (موطني الثاني الذي عشت فيه 28 عامًا) حاليًا حالات الإصابة بالفيروس التاجي. كان متوقعا لكنه حزين. كنت عملت في كليات الطب والمستشفيات في تينيسي ونورث كارولينا (مركز ديوك الطبيDuke ) وكونيتيكت (ييلYale )، أشعر بالخوف مما يواجهه زملائي وأصدقائي الطبيون وسيواجهون هناك وهذه هي البداية فقط. نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هو نظام “القفازات المخملية” حيث اعتاد الأطباء على طلب الكثير من الاختبارات ورؤية عدد قليل من المرضى ولديهم معدات وموارد وفيرة تحت تصرفهم. الآن مثل الأطباء الإيطاليين والصينيين قبلهم سوف يتعلمون العمل “على غرار البلدان النامية”.

هذه الأزمة (النكبة) تفرض علينا الكثير من الأسئلة بما في ذلك بعض الأسئلة السياسية. هل ستتعلم الإنسانية هذا الدرس لنتواضع وتتوقف عن تدمير كوكبنا؟ (الوباء كان كأن الطبيعة الأم تقول لنا أن نذهب إلى غرفتنا ونفكر في ما فعلناه … هل سنستمع؟). إذا كانت الحياة لن تكون هي نفسها بعد ذلك فما هو شكل الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية؟ كم عدد الذين سيموتون من المرض وكم عدد (أكثر) سيموتون من الجوع تحت الإغلاق وخاصة في ما يسمى البلدان النامية؟ بعد أن أصدر الأمين العام للأمم المتحدة دعوة لتعليق الحروب لماذا تكثف الحكومات السعودية والأمريكية والإسرائيلية هجماتها على المدنيين؟ لماذا يسمح الناس لحكوماتهم (مثل الولايات المتحدة) بتكثيف حصارها لدول مثل كوبا وإيران وفنزويلا؟ لماذا لا يحمل العالم نتنياهو وحكومته المسؤولية عن العنصرية أو رئيس الوزراء الهندي عنصريته ضد المسلمين ؟ لدينا ألف سؤال آخر. الشكوك والأسئلة قد تقود الى اليأس. الحل هو أن نقوي المحبة للبشرية وكل الطبيعة لذا دعونا نتحدث عن ذلك.

قلوبنا تذهب إلى كل من فقدوا أحباءهم في هذا الوباء وإلى جميع الذين يعانون منه. يتم إرسال هذه الرسالة الإلكترونية إلى 50000 شخص ولكن نشارك محبتنا لجميع الناس. نخص بالذكر:

– الطواقم الطبية والعاملين في العيادات والمشافي (أختي ممرضة أيضًا) هم ملائكة مذهلون.

– كوادر الشرطة الذين يحترمون ويساعدون الناس.

– فاعلو الخير: الناس الذين يساعدون مجتمعهم ويعتنون بالمحتاجين

– فنزويلا وكوبا لإرسال أطباء إلى إيطاليا.

-الصين لتقاسم معرفتها وإمداداتها مع الدول وحتى مع أعدائها كالولايات المتحدة

– الصحافية الشابة الإيطالية التي سلمت وزير الخارجية الأمريكي بومبيو طعام الكلاب لإخباره أنه يمكن أن يأكلها ويتعلم بعض الولاء. والسيدة الإيطالية التي نشرت فيديو “عاطفي” تتحدث فيه عن مايجري وبحرقة https://youtu.be/TkgB_EpqXjo

– نحن ممتنون للعرب المحترمين الذين يظهرون تضامنًا مع فلسطين ويغضبون من موافقة حكوماتهم على تسليم عملاء المخابرات الإسرائيلية إمدادات طبية ذات قيمة عالية ومساعدة إسرائيل في حصارنا أكثر (غزة على حافة الإبادة الجماعية).

– عالم فلسطيني شاب قاد فريقًا اخترع طريقة أرخص لصنع جهاز التنفس الصناعي

يمكنني أن أذكر ألف مثال آخر للمحبة التي تنتصر على الخوف والشكوك وتعطينا الأمل في إنسانية أفضل وكوكب مستدام. بالطبع لن يكون الأمر سهلاً ، فالتحدي الماثل أمامنا أصعب مما نتخيله اليوم. ولكن يجب علينا حشد جميع مواردنا ، كل إرادتنا ، كل طاقتنا ليس فقط ضد هذا الوباء ولكن الأوبئة القادمة ، ومعالجة تغير المناخ ، وإزالة النظام الرأسمالي / الاستهلاكي المتفشي الذي يستغل الناس. يجب علينا جميعًا أن نتوقف عن كوننا مستهلكين (للمعلومات الخاطئة والمنتجات) ولكي نصبح أشخاصًا متعاطفين ، وعطوفين ، ومهتمين. هذا ليس سهلا على أي منا. بعد كل شيء فنحن جميعاً بشر ضعيفين بشكوك ومخاوف وشيطان على كتف كل واحد منا.

أعطيك مثالا صغيرا من نفسي. لا يسعني إلا أن أشاهد أعداد المصابين أو الذين ماتوا ، وفي إحدى الحالات ، ذكرت لزوجتي أنني كنت “سعيدًا” بانخفاض عدد الوفيات اليومية في إيطاليا! ولكن بعد ذلك شعرت بالذنب من ردة فعلي وبدأت في البكاء على المئات الذين ماتوا ذلك اليوم في إيطاليا. فكرت في الجولات الخمس التي قضيتها في إيطاليا وكيف أن بعض الأشخاص الذين ماتوا في عذاب هم من الأشخاص الذين حضروا محاضراتي. ثم مرة أخرى شعرت بالذنب للتفكير في ذلك فما الفرق إذا كنت أعرفهم أم لا؟

في تلك الليلة لم أنم. فكرت كيف عندما كنت أنا وشخص آخر نتحدث بسلبية يومًا ما في عام 2005 عندما كنا نقود مجموعة من الأطفال من مخيم عايدة للاجئين من كونيتيكت إلى فيرمونت. ربتت على كتفي فتاة قالت “لا تقلقوا يا أعمام ستعود فلسطين”. فكرت كيف أن الرجل الذي كان يتحدث معي صمت وأخبرني لاحقًا والدموع في عينيه أن هذه الفتاة فقدت والدتها (قتلت على يد الجيش الإسرائيلي). فهل من حقنا أن نستسلم للخوف. من نحن لكي نفقد المحبة الأمل؟ تعهدت حينها بالعودة إلى فلسطين والقيام بما يقوله البوذيون “شاركوا بسعادة في أحزان هذا العالم.” نحن نسعى جاهدين للتفكير والعمل من أجل معاناة الناس وبروح التواضع واللطف والسخاء التي نراها من الكثير من الناس من كافة الخلفيات والديانات.

في النهاية أقتبس من هوارد زين كما اقتبست منه في نهاية كتابي لعام 2004 “أن تكون متفائلًا في الأوقات السيئة ليس مجرد رومانسية حمقاء. إنه يقوم على حقيقة أن التاريخ البشري ليس تاريخًا من القسوة فحسب بل أيضًا من الرحمة ، التضحية ، الشجاعة ، اللطف. ما نختار التركيز عليه في هذا التاريخ المعقد سيحدد حياتنا. إذا رأينا الأسوأ فقط ، فإنه يدمر قدرتنا على القيام بشيء. لكن إذا تذكرنا تلك الأوقات والأماكن – وهناك الكثير – حيث تصرف الناس بشكل رائع ، غهذا يمنحنا الطاقة للتصرف ، على الأقل إمكانية إرسال هذه القمة الدوارة للعالم في اتجاه مختلف. وإذا تصرفنا (ايجابيا) مهما كانت طريقة صغيرة فليس لدينا الانتظار لمستقبل طوباوي كبير. المستقبل هو سلسلة متتالية من الهدايا ، والعيش الآن كما نعتقد أن البشر يجب أن يعيشوا في تحد لكل ما هو سيئ حولنا هو في حد ذاته انتصار رائع ” (من كتابه “لا يمكنك أن تكون محايدًا في قطار متحرك”)

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