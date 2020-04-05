ليبرمان: التقديرات تشير بوجود عشرات آلاف المصابين بالكورونا في اسرائيل ولكن الحكومة تتعامل معه باعتبارات سياسية
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جرينتش+2 07:48
الحكومة الفلسطينية والتحديات المُركَبة للكورونا

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