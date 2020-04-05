اغتيال قيادي في حزب الله كان مسؤولا عن ملف ملاحقة العملاء بجنوب لبنان/ فيديو

جرى، امس السبت، اغتيال محمد علي يونس، أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان من قبل مجهولين.

وافادت فارس الايرانية بانه ليست هنالك معلومات اضافية حول كيفية استشهاده الا انه، وفقا لمصادر غير رسمية، فقد كان هذا القيادي في حزب الله مسؤولا عن ملاحقة العملاء .

وقد عُثِر على القيادي يونس بعد ظهر أمس السبت، جثةً هامدةً داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابةً بطلقاتٍ ناريةٍ عدة وطعنات سكين.

وحضرت الى المكان، دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق بالحادث، وأفيد عن توقيف “ع. ف .ا”، كمشتبه به بعملية القتل.

ولاحقًا، نعى حزب الله “يونس” كأحد شهداءه في دلالةٍ على انّ خلفيات جريمة القتل تتعلق بعمله الأمني في الحزب، ويتردَّد انه “ناشط في الملف الذي يرتبط بـ “العملاء” وهذه واحدة من جملة روايات جرى تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي”.

اینم جنازه علی محمد یونس از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان و از یاران نزدیک قاسم سلیمانی که ساعاتی پیش در جنوب لبنان توسط نیروهای اسرائیلی کسپر شد pic.twitter.com/QFb8vQXlQb — Naser (@persianintel) April 5, 2020