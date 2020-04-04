حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية التي انتقلت من داعمة للقضية المقدسة إلى قامعة لأبنائها
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العودة اليوم الى الإجراءات التي كانت مطبقة سابقاً.. وهذه هي القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجول

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